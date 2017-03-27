專家：陸首艘自建航艦或於4月下水
中國大陸軍事專家說，大陸首艘自行建造的001A型航空母艦有可能於4月23日海軍建軍節日下水。
大陸首艘自行建造的001A型航艦正在大連造船建造中，近日有媒體猜測它可能於解放軍海軍建軍節日下水。
大陸軍事專家尹卓今晚在中央電視台節目上說，從照片看，這艘航艦已經潻上防污紅色底潻，這種底潻一旦塗上，艦隻就不能在空氣中暴露太久，必須下水。
因此，他說，001A型航艦應該距離下水不遠，於4月23日下水是有可能的。
海軍專家曹衛東在節目上也表達了相同觀點。他並說，001A型航艦下水後，可能不會離開碼頭，因為還要栖裝，以及靜態檢驗設備，但下水是航艦的重大環節。
他說，001A型航艦已具備下水條件，於4月23日下水是有可能的。1060327
(中央社)
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