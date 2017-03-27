《媽媽不見了》收視奪冠！楊貴媚私訊收不完

楊貴媚、侯怡君飾演母女。（民視）

蔡振南飾演需要被照顧的爸爸。（民視）

蔡振南飾演需要被照顧的爸爸。（民視）

蔡振南飾演需要被照顧的爸爸。（民視）

蔡振南飾演需要被照顧的爸爸。（民視）

民視周日10點檔金鐘幸福好戲系列26日推出鄭文堂導演原創電視電影《媽媽不見了》，首播開出收視紅盤，平均收視率2.02，近110萬總收看人數，最高收視率3.13，勇奪同時段第一，戲中演出媽媽的楊貴媚還收到許多網友私訊留言，訴說真實人生跟她在戲中演出幾乎一模一樣，讓觀眾超有共鳴，楊貴媚更呼籲觀眾下一集要準備好衛生紙，跟她一起找媽媽到底藏了什麼秘密，侯怡君也希望能以戲劇讓媽媽們活出自己的人生，帶著父母一起成長。

由實力派演員楊貴媚、蔡振南、侯怡君、鍾欣凌、莊凱勛、何豪傑、隆宸翰、李又汝、劉明勳等人主演的《媽媽不見了》探討的長照社會議題引起廣大迴響。昨晚首播，楊貴媚的媽媽跟她一起收看，當看到侯怡君追著要去養老院的蔡振南的車時，楊媽媽也眼淚直流，寫實劇情讓不少觀眾都表示深受感動，戲中的故事好似在反映真實的人生，粉絲們還特別在粉絲團私訊告訴楊貴媚自己的「長照故事」，分享和父母相處、兄弟姊妹之間衝突的情況，表示讓他們十分有共鳴。

楊貴媚表示，能有這麼多迴響讓她覺得非常開心，第二集會有更多她在「找尋人生」的過程，提醒觀眾要準備好衛生紙，一定會讓觀眾更感動。

在戲中把媽媽氣跑、被侯怡君罵「老頑固」的蔡振南，也讓觀眾看到自己爸爸的影子。戲中女兒追車不讓他去養老院的演出感動眾人，蔡振南笑說，這樣追太累了，自己不會當戲中討厭的老人，不要兒女為了他的健康和下半輩子操心，所以一定會把身體顧好。

侯怡君昨晚在主持民視《舞力全開》空檔時也在棚內收看播出，因為自己對於長照議題非常有感，看了心有戚戚焉，對於高收視感謝大家的包容和肯定，希望能有更多的好戲分享給觀眾。下一集以媽媽女性自覺的角度為主，侯怡君說透過演出能夠感受媽媽為了家庭和子女付出的青春歲月，期望媽媽們能在收看後都能勇於活出自己的人生。

(中時)