德國博物館百公斤金幣遭竊 價值上億元

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德國柏林博德博物館（Bode Museum）今天發生一起盜竊案，有1枚100公斤重、面值大約100萬美元的金幣不翼而飛，如今市值約達400萬美元（台幣約1億2176萬元）。

法新社和英國天空新聞網（Sky News）報導，根據德國媒體，這枚失竊的金幣是加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）2007年發行的「大楓葉」（BigMaple Leaf）紀念金幣。

這枚直徑53公分、厚3公分的金幣，鑄有英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的頭像。

博德博物館表示這枚金幣的面值為100萬美元，不過當前100公斤的黃金市價約為400萬美元。

德國警方在推特推文說，竊賊很可能是利用在附近軌道處發現的梯子，於凌晨3時30分前後闖入博物館。

座落於博物館島（Museum Island）的博德博物館，收藏的錢幣數量在世界名列前茅。

這座博物館收藏的錢幣包括10萬2000枚古希臘錢幣和大約5萬枚羅馬錢幣。（譯者：中央社劉文瑜）1060327

(中央社)