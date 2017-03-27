倫敦恐攻 美遇害遊客家屬稱不會恨歹徒

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上週在倫敦恐怖攻擊事件中不幸喪生的美國遊客寇特．柯克蘭的家屬今天表示，寇特不會對攻擊者抱持任何不好的感覺。

路透社報導，54歲的寇特．柯克蘭（Kurt Cochran）和妻子美莉莎．柯克蘭（Melissa Cochran）在歐洲慶祝結婚25週年紀念，原訂23返回美國，卻不幸在22日遇到恐怖攻擊。

在英國出生的歹徒馬樹德（Khalid Masood）先是沿著西敏橋（Westminster Bridge）加速開車衝撞行人，後來在國會大廈前刺死1名警員。

柯克蘭家族發言人潘恩（Clint Payne）在記者會上表示，「我們知道寇特不會對任何人有不好的感覺。我們身為家人從這裡汲取力量。」

「他整個人生是正面思考的典範。從不假裝負面事務不存在，也不以負面態度過日子。」

潘恩表示，寇特家族曾經歷過不堪和艱難的經驗，但也「感受到如此多人的愛」。

另外還有其他3人在這起攻擊案中不幸喪生，約50人受傷，成為倫敦自2005年倫敦地鐵爆炸案以來最嚴重的攻擊事件。

寇特的妻子美莉莎則是多處受傷，腿部和肋骨斷裂，頭部割傷。1060327

(中央社)