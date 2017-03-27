鄧超被兒畫醜 找女兒討拍更崩潰：孩子白養了

鄧超和孫儷育有一對兒女，常分享家庭趣事。（圖／取材自微博）

鄧超被兒子畫醜，尋求女兒的安慰，結果更讓他崩潰。（圖／取材自微博）

大陸男星鄧超和老婆孫儷是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，兩人育有1對兒女等等和小花，不時就會分享家庭趣事，擁有高人氣。今（27日）他分享一段兒子畫畫的影片，就在女兒嫌哥哥畫得醜之後，兒子竟說畫得是爸爸，讓鄧超吃驚問「我有這麼醜嗎」，但女兒接下來的反應才真正令他哭笑不得。

影片中，等等專心作畫，小花卻指著畫裡的人說「難看死了」，鄧超見狀即問「爸爸比這個帥，對不對？」得到小花肯定的回覆後，再問兒子畫得是誰，沒想到，等等竟回應「爸爸」，讓鄧超當下愣了一下，急問「我有這麼醜嗎？」

接著鄧超再向女兒那邊尋求安慰，聽到小花讚自己帥後，又不停追問「有多帥」，沒想到女兒竟吸一大口氣候，就沉默不多做回應。見到兒女的反應，難怪鄧超不禁嘆「這孩子算是白養了」，不但無奈稱這是他們的日常情況，還崩潰留言「孩子不是不會說謊嗎？」

影片一貼出，網友也不留情面地猛虧「妹妹覺得自己編不下去了」、「小花被逼得無話可說」、「他們沒說謊阿」，就連工作室也前來調侃「孩子從小就樹立了正確的人生觀、世界觀、價值觀」，笑翻眾人。

(中時電子報)