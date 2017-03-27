同學罹癌辭世 還是為她留下一個位置
不能沒有妳！紫流日本舞踊班67歲學員江寶珠今年2月罹癌辭世，學舞4年來與同學們建立深厚友誼，同學深知她辭世前仍念著籌畫許久的成果展，日前演出時特地留下她的表演位置，邀請江女的丈夫、兒子出席欣賞，一起完成籌畫許久的成果展。
江女4年前退休後，加入由老師翁敏華成立的紫流日本舞踊班，與同學們感情融洽，藉由學舞享受自己的退休生活，江女上課期間從未缺席，今年1月卻突然缺席，同學們很納悶「不是還一起編排成果展舞蹈嗎？」經連繫後才知道她生病住院了。
江女的病情突然惡化、直轉急下，不到1個月的時間辭世，同學們相當難過，過去3年在成果展時都可以看到她翩翩舞姿，如今卻少了熟悉身影，師生們討論後決定在成果展的表演上，替她留下位置，宛如和大家一起完成期待許久的成果展。
師生們邀請江女的丈夫、兒子出席成果展，他們表示，江的個性開朗樂觀，生病後仍相當期待可以重回舞台，與大家一展舞姿，她一定很開心與同學們一起演出。
其他學員說，江女臥病時曾透漏「不能去表演很不開心！」還說「我一定會去幫大家加油的！」無情的病魔讓她連說不的權利都沒有，今年成果展雖然多了幾分哀傷，卻是一場最難忘的成果展。
翁敏華說，江女學舞過程相當認真，退休後的生活藉由舞蹈變得多采多姿，不捨她的離開，因此在成果展的節目單及演出的曲目中，都留下她的名字和位置，她的樂觀、開朗、堅持，將會陪伴大家一直跳下去。
(中時)
關鍵字：紫流日本舞踊班
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。