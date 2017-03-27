同學罹癌辭世 還是為她留下一個位置

紫流日本舞踊班67歲學員江寶珠今年2月罹癌辭世，無法參加一年一度成果展，同學們演出時特地幫她留下一個位置，一起完成練習許久的成果展。（葉書宏翻攝）

紫流日本舞踊班67歲學員江寶珠今年2月罹癌辭世，無法參加一年一度成果展，同學們演出時特地幫她留下一個位置，一起完成練習許久的成果展。（葉書宏翻攝）

不能沒有妳！紫流日本舞踊班67歲學員江寶珠今年2月罹癌辭世，學舞4年來與同學們建立深厚友誼，同學深知她辭世前仍念著籌畫許久的成果展，日前演出時特地留下她的表演位置，邀請江女的丈夫、兒子出席欣賞，一起完成籌畫許久的成果展。

江女4年前退休後，加入由老師翁敏華成立的紫流日本舞踊班，與同學們感情融洽，藉由學舞享受自己的退休生活，江女上課期間從未缺席，今年1月卻突然缺席，同學們很納悶「不是還一起編排成果展舞蹈嗎？」經連繫後才知道她生病住院了。

江女的病情突然惡化、直轉急下，不到1個月的時間辭世，同學們相當難過，過去3年在成果展時都可以看到她翩翩舞姿，如今卻少了熟悉身影，師生們討論後決定在成果展的表演上，替她留下位置，宛如和大家一起完成期待許久的成果展。

師生們邀請江女的丈夫、兒子出席成果展，他們表示，江的個性開朗樂觀，生病後仍相當期待可以重回舞台，與大家一展舞姿，她一定很開心與同學們一起演出。

其他學員說，江女臥病時曾透漏「不能去表演很不開心！」還說「我一定會去幫大家加油的！」無情的病魔讓她連說不的權利都沒有，今年成果展雖然多了幾分哀傷，卻是一場最難忘的成果展。

翁敏華說，江女學舞過程相當認真，退休後的生活藉由舞蹈變得多采多姿，不捨她的離開，因此在成果展的節目單及演出的曲目中，都留下她的名字和位置，她的樂觀、開朗、堅持，將會陪伴大家一直跳下去。

(中時)