歐洲央行首席經濟學家：歐元區仍需要振興措施

歐洲央行首席經濟學家Peter Praet周一表示，雖然歐元區的消費者物指數已達到央行設下的2％目標，但歐元區經濟仍然需要強力的寬鬆貨幣措施來維持。他認為歐元區近期通膨率急速上升是由短暫性因素所帶動，這些因素很快就會消散。他因此認為歐元區經濟仍然需求寬鬆措施，和歐元區通率情況在中期來看仍然脆弱。

(工商)