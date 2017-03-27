澳學者遭禁登機返澳 陸：他持中國護照
大陸國務院總理李克強甫結束澳洲行，就傳出一名擁有澳洲永久居留權的大學副教授馮崇義在廣州登機返澳時遭禁止離境，中國大陸外交部今天表示，馮崇義是中國公民，持中國護照。
中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據官網文字實錄，媒體關切擁有澳洲永久居留權的雪梨科技大學副教授馮崇義近日在廣州登機返澳時被禁止離境，他被限制出境的理由是什麼？
大陸外交部發言人華春瑩今天表示，不了解有關具體情況，但注意到相關報導中提到馮崇義是中國公民，持中國護照。
香港明報今天報導，旅居澳洲的雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義，4月初回國調查研究，並探訪親友，近日準備從廣州白雲國際機場出境返回澳洲時，兩次被天津國安部門以涉嫌危害國家安全為由禁止離境。
目前，馮崇義仍被困在酒店，難與外界溝通。馮崇義的代表律師指出，馮崇義是愛國學者，雖然有關見解未必與中國大陸官方相同，但不至於危害國家安全。
馮崇義是海南萬寧人，現年56歲，是中國第一位中國現代史博士。馮崇義曾任教於大陸廣東的中山大學和天津的南開大學。現任澳洲悉尼科技大學國際研究學院中國研究副教授、中國部主任。
他主要研究領域為現代以來的中國政治和思想，著作包括「農民意識與中國」、「羅素與中國」、「國魂，在國難中掙扎：抗戰時期的中國文化」、「中共黨內的自由主義—從陳獨秀到李慎之」等。1060327
(中央社)
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