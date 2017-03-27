韓司法界：朴槿惠恐判10年以上刑期

南韓司法界消息人士預估，遭申請逮捕令狀的前總統朴槿惠將接受逮捕必要性審查，如被起訴判有罪，可能獲刑10年以上有期徒刑或無期徒刑。

依據南韓「特定犯罪加重處罰法」，受賄超過1億韓元（約合新台幣271.52萬元）的公職人員最多可判處無期徒刑。司法界普遍認為，朴槿惠被判有期徒刑的可能性更大。如判有期，朴槿惠最多可獲刑45年。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，朴槿惠涉嫌與閨蜜親信崔順實共謀，與三星少主李在鎔約定私相授受430億韓元（約合新台幣11.68億元），崔順實涉嫌收受其中的300億韓元（約合新台幣8.15億元）賄賂。

南韓檢方今天上午11時26分，向首爾中央地方法院針對前總統朴槿惠申請簽發臨時逮捕令狀。檢方之所以作出此決定，是因為檢方認為朴槿惠涉嫌受賄、濫用職權等所涉罪行情節嚴重，且有湮滅證據之虞。

檢方表示，朴槿惠曾借助總統的地位和許可權從企業收取賄賂，侵害企業自由經營等濫用職權及洩露重要公務機密等所涉罪行情節嚴重，申提逮捕在所難免。

此外，儘管證據確鑿，朴槿惠仍否認指控且有毀證之虞，其受訊時的態度也讓檢方認為有必要申請逮捕。檢方還認為，涉及此案的朴槿惠共犯崔順實、前青瓦台幕僚長金淇春、三星電子少主李在鎔等均已被批捕，基於法律的公平性，檢方理應對朴槿惠申提逮捕。

據報導，朴槿惠涉罪13宗，檢方在對朴槿惠親信崔順實干政案的首輪偵查中，認定朴槿惠是逼捐共犯，並在起訴崔順實時將朴槿惠的8宗罪寫入訴狀，獨立檢察組接棒查案後新增受賄、濫權等5宗罪。

據調查，朴槿惠涉嫌受賄金額達430億韓元（約合新台幣11.68億元）。按韓國法律規定，受賄金額1億韓元以上，適用「特定犯罪加重處罰法」，將被判處無期徒刑或有期徒刑10年以上。

此外，朴槿惠還被指控涉嫌洩密（判處有期徒刑2年以下或褫奪公權5年以下）、濫用職權妨害權利行使（判處有期徒刑5年以下、褫奪公權10年以下或罰款1000萬韓元以下）、強迫（判處5年以下有期徒刑、褫奪公權5年以下或罰款3000萬韓元以下）等。1060327

(中央社)