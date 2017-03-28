「金」比情堅 母為金飾與女兒對簿公堂

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新北市一名母親認為2名女兒拿走自己的金飾，經家庭會議商討後，女兒們承諾將原物返還，卻遲遲沒下文，母親憤而提告。庭訊時，2名女兒稱金飾為已故父親留給他們的遺產，父親深知母親重男親女的觀念，怕女兒們分不到遺產，因此告知女兒於2014年2月時先回三重老家拿走2袋共39件金飾。

判決指出，雖有一兒子稱聽到歸還金飾的承諾，然其他子女對此證詞不一，加上家庭會議只討論如何分配財產，無法認定金飾為母親所有，新北地院駁回母親請求。

(中時)