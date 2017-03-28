查與俄關係 美參院情委會約談川普女婿
美國參議院情報委員會尋求約談總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），這項約談是參院情報委員會清查川普僚屬與俄羅斯官員間有何關係調查工作的一環。
參院情報委員會主席柏爾（Richard Burr）發言人華金斯（Rebecca Glover Watkins）證實，情報委員會已傳喚庫許納。
庫許納在總統大選期間及川普入主白宮後，都擔任他的顧問；他將是國會在相關調查中所訊問的川普最親信人士，以釐清俄羅斯在2016年美國大選扮何角色。
至少有4個國會委員會在調查俄羅斯試圖影響美國總統大選的可能性，以及莫斯科與川普僚屬間有否任何關係。聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）上周證實，聯調局正在查察此案。
白宮官員告訴路透社，庫許納志願接受參院情報委員會約談，但迄今未接獲證實。
參院情報委員會想要詢問庫許納，去年12月間他2次與俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）在紐約川普大樓會面的事情，以及他與「俄羅斯國有開發銀行」（Vnesheconombank）總裁會面1次的事情。1060327
(中央社)
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