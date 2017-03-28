川普擬改造政府提升效率 欽點女婿督軍

我要評比

白宮官員證實，美國總統川普今天將宣布，賦予他的女婿庫許納重任，負責監督改造聯邦政府的大工程，以提升政府效率，實現競選承諾。這也凸顯庫許納在川普政府的重要角色。

36歲的庫許納（Jared Kushner）是川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的先生，目前擔任白宮高級顧問，對國內外事務都有深遠的影響力。

路透社報導，這位官員證實「華盛頓郵報」（Washington Post）的報導說，庫許納將主持新設的白宮「美國創新辦公室」（Office of American Innovation），借重企業界的點子改造政府，並可能將政府部分功能轉移到民間。

庫許納接受華郵訪問時說：「經營政府應該像美國大公司一樣。為了顧客，也就是民眾，我們希望能夠獲得成果和效率。」

根據報導，庫許納將把重點放在對老兵的照顧、科技與資訊基礎設施、勞動力的訓練以及一般基礎建設。

川普在回應華郵的聲明中說：「我曾向美國人民承諾，我會拿出成果，並且把我『進度超前而低於預算』的心法運用於政府。」

根據郵報，這個辦公室由曾在私部門擔任主管的人士組成，主要負責發想應用於政府的新點子。1060328

(中央社)