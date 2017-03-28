NBA》贏老鷹超開心 林書豪教隊友說這中文

籃網昨贏東區第五老鷹，林書豪嗨到在飛機上拍影片，教隊友說中文。(翻攝林書豪臉書)

(01:50更新 補充林書豪賽後對板凳球員評價)東區爐主籃網，昨天凌晨作客東區第五的老鷹主場，意外以107比92拿下勝利。林書豪勇奪19分8助攻，他人正和籃網搭機，剛在臉書上傳一段影片，顯得非常高興，竟教隊友說一句中文。

影片中，林書豪說：「我們現在在飛機上，我們今天贏球了。」還教隊友說中文：「贏球，我們贏球了。」有趣的是，隊友講的中文還頗標準的，讓「豪哥」笑得相當開心，還說：「pretty good。很好，今天贏球了。」

籃網這場比賽獲勝，主要是靠板凳大爆發，全場攻下46分，反觀老鷹替補只有7分進帳。林書豪受訪也讚美板凳球員表現，指他們做好防守，加上每人進攻不貪功，打出團體籃球，才勇奪勝利。

(中時電子報)