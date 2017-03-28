獨家》馬英九官司纏身 大姊馬以南說…

前總統馬英九的大姊馬以南(右)與三姊馬冰如(左)出席婦聯會舊金山分會活動。(圖:陳子巖攝)

婦聯會舊金山分會總幹事交接，由駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟夫婦(前排中)監交，卸任總幹事林美蓮(前排左一)交棒給新任總幹事陳宗義(前排右一)。(圖:陳子巖攝)

馬以南(圖左)與馬冰如(圖右)連袂以貴賓身分，出席婦聯會舊金山分會總幹事交接典禮。(圖:陳子巖攝)

前總統馬英九的大姊馬以南和三姊馬冰如，25日晚間現身美國加州，出席婦聯會舊金山分會活動，引人矚目。對於弟弟馬英九官司纏身，馬以南向中時電子報表示，「我最好不要講話」，但是她也說，相信司法會還馬英九清白。

婦聯會舊金山分會25日晚在舊金山以南的福斯特市皇冠酒店舉辦一年一度的總幹事交接典禮，在卸任總幹事林美蓮的大力邀請下，鮮少出席僑界活動的馬大姊馬以南和馬三姊馬冰如，同樣都穿著黑白搭配的服裝出席活動，以行動表達對婦聯會的支持。兩人親切的與僑胞互動，不過作風非常低調，並未上台致詞。

馬以南禮貌性而低調地婉拒了中時電子報專訪的要求，她很直率的向記者表示，「現在民進黨在告我們，我最好不要講話」。當被中時電子報問到會不會擔心弟弟馬英九官司纏身？馬以南又話鋒一轉表示，「我一點都不擔心」，因為她相信司法最終會還馬英九清白。

馬以南也向記者透露，在前總統馬英九卸任後，媒體對她的目光少了，她也輕鬆不少。

一直都陪伴在馬以南身旁的馬三姊馬冰如就更加低調，不但婉拒記者提問，並強調「一切都以馬大姊說了算」。

婦聯會近來因為國民黨黨產清查問題而成為外界矚目的焦點。婦聯會舊金山分會並不受事件影響，照常舉辦總幹事交接的年度盛會，由卸任的總幹事林美蓮交棒給新任總幹事陳宗義，陳宗義是已故資深藝人上官亮的女兒。

婦聯會在1950年4月17日由蔣宋美齡夫人創立，宗旨是照顧三軍眷屬，興建國軍眷舍、成立成衣工廠、母親職業訓練班、建立孤兒院等，在全球有64個分會，協助推展外交和僑務。舊金山分會今年則慶祝成立33周年，主任委員由駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟的夫人謝寶玉擔任。

(中時電子報)