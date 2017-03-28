啟動脫歐 英相猶兼顧蘇格蘭與北愛問題
英國首相梅伊今天敦促蘇格蘭不要獨立，同時並處理北愛爾蘭政治危機。在她發動脫歐進程之前的這最後數天，情況緊張忙亂。
英國現仍處在倫敦國會大廈進出口日前遭遇恐攻的震驚中，梅伊已準備在本週著手脫離歐洲聯盟，從而永久改變英國和歐盟。
梅伊在格拉斯哥（Glasgow）1家飯店會見蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）之前說，要舉行獨立公投「目前不是適當時機」。這是施特金宣布公投計畫後，她們兩人首次會談。
這兩名領導人都表示，不願意妥協。
蘇格蘭議會可望在明天支持施特金有關在英國2019年脫歐之前再次舉行獨立公投的主張，而上次公投是在3年之前，當時的結果是續留英國。
梅伊29日將致函歐盟主席圖斯克（Donald Tusk），並附上英國脫歐正式通知書，從此進入在2019年實際脫歐之前的2年談判期。
此時北愛爾蘭也出現棘手局面，英國今天將北愛內部的談判延長到期限之後，以期突破僵局，組成權力分享的行政部門。1060328
(中央社)
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