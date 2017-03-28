差點3人接力接殺 中職登大聯盟官網

富邦悍將右外野手張建銘(右)、中外野手林哲瑄(中)和二壘手林威廷(左)，差點上演3人接力接殺美技。(翻攝YouTube「中華職棒CPBL」頻道)

中職開幕戰日前在雨中開打，在場地溼滑情形下，有許多有趣鏡頭，富邦悍將就差點上演3人接力接殺的美技，還因此登上大聯盟官網的《Cut4》專欄。

那發生在8局上，中信兄弟張志豪擊出右外野飛球，《Cut4》描述，當時右外野有個像百慕三角洲的大池塘，悍將右外野手張建銘第一時間接球卻滑倒，把球拍向補位的中外野手林哲瑄，但球碰到林的手套又跳出來，林哲瑄和二壘手林威廷都「魚躍式」撲下去，試圖想接住卻沒成功。

最終3個人都沒接到球，張建銘被記接球失誤，中信兄弟進占二、三壘，但最後留下殘壘。富邦悍將以8比5獲勝。

(中時電子報)