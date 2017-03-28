改造政府 川普欽點女婿做這件事
肥水不落外人田？美國總統川普白宮幕僚不避嫌的讓他的女婿庫許納（Jared Kushner)入閣，今天川普又宣布，為了施行競選承諾，賦予他負責監督改造聯邦政府的大工程，主持新設的白宮「美國創新辦公室」，以提升政府效率。這也凸顯庫許納在川普政府的重要角色，難怪也有人戲稱伊凡卡的婚姻可以影響國情甚至是全世界。
川普表示，我曾向美國人民承諾，將把我進度超前而低於預算的方法運用於政府。據了解，36歲的庫許納是川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的丈夫，目前擔任白宮高級顧問，川普欽點他主持新設的白宮「美國創新辦公室」（Office of American Innovation），借重企業點子改造政府，並可能將政府部分功能轉移到民間，重點放在對老兵的照顧、科技與資訊基礎設施、勞動力的訓練以及一般基礎建設。
這個辦公室由曾在私人企業擔任主管的人士組成，主要負責發想應用於政府的新點子。
庫許納說：「經營政府應該像美國大公司一樣。為了顧客，也就是民眾，我們希望能夠獲得成果和效率。」
(中時電子報)
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