KMT黨魁戰 海外黨部各擁其主

國民黨沙加緬度分部常委徐玉安在春宴上致歡迎詞。(圖:陳子巖攝)

國民黨海外部副主任鍾維君籲黨員在黨主席選舉慎重投票，勿感情用事。(圖:陳子巖攝)

洪秀柱對北加州洪秀柱之友會視訊談話。(圖:楊昆山提供)

隨著國民黨主席選戰日益逼近，海外國民黨各支分部藉著春宴聚會場合，無論是公開的或是私下的，各負責幹部與分支黨部都透露出濃濃的各擁其主的煙硝味。

國民黨海外中央委員鍾維君昨晚在出席國民黨駐沙加緬度分部的春宴上指出，隨著520黨主席選舉的即將到來，各黨員應將手中的選票投給能「團結本黨和帶領國民黨在2020重新執政」的人為黨主席，而不要「感情用事」。鍾維君委員的言下之意，其實已經溢於言表了。

國民黨駐聖荷西分部於昨日中午於南灣舉行春宴，舊金山灣區3位海外國民黨中央委員趙川三、張人睿和鍾維君亦全程列席，出席人數約180人。聖荷西分部是「挺柱」大本營，前常委鄭積森即為「北加州洪秀柱之友會」會長，亦是這場春宴的主辦人之一，「挺柱」意味濃烈之至。

「北加州洪秀柱之友會」會長鄭積森於上週六特別在南灣僑教中心舉行黨主席選情座談，並安排了洪秀柱主席以視訊向與會人士發表講話。

另外，據國民黨後補中央委員王維今天對本報記者透露，一個以南加州洛杉磯為主的海外支持吳敦義競選黨主席的後援會已經運作成熟，並獲多位海外重量級黨部人士的具名聯署，即將於近日對外公開。

(中時電子報)