NBA》勇士曾想換暴龍羅瑞 浪花兄弟險拆夥

勇士隊浪花兄弟柯瑞(左)和克雷湯普生(右)。(美聯社資料照)

暴龍當家控衛羅瑞(左)。(美聯社資料照)

(04:05更新內文)美國籃球網站「RealGM」報導，勇士隊2013年曾想換來暴龍隊當家控衛羅瑞(Kyle Lowry)。只是當時勇士不願送出中鋒伊席利(Festus Ezeli)和一個選秀權，所以交易破局。

勇士為何對羅瑞感興趣不得而知，也許對柯瑞的潛力有疑慮，畢竟2013年的柯瑞還不是日後的兩屆例行賽MVP。但如果真換來羅瑞，並在2014年夏天與他續約，那勇士的後場「浪花兄弟」組合，是否還能保留？

會這樣說，是因為2014年夏天，勇士曾和灰狼隊討論洛夫(Kevin Love)的交易，正因為勇士不願意送出克雷湯普生(Klay Thompson)，這筆交易才告吹。但如果勇士當時的陣容裡有羅瑞，他們是否願意送出「湯神」呢？

(中時電子報)