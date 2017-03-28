英警：無法證明 倫敦恐攻凶嫌與IS有關

英國警方今天表示，目前並未查出上週在國會外發動恐攻的男子馬樹德與伊斯蘭國（IS）有任何關係。伊斯蘭國宣稱，馬樹德是他們的1名「士兵」。

倫敦都會區警察局副助理局長巴蘇（Neil Basu）發表聲明說：「儘管我沒發現任何證據足以證明，凶嫌與伊斯蘭國或蓋達組織有關，但他顯然對伊斯蘭聖戰感到興趣。」

巴蘇指出，馬樹德（Khalid Masood）的低科技作案手法似乎是「抄襲其他攻擊案，至於行事方法以及攻擊警察和平民，則呼應了伊斯蘭國領導人的言談。但此時此刻，我並未掌握馬樹德曾與他人討論此事的證據」。

巴蘇還說，「並無證據顯示，出生時姓名為艾德瑞安．艾姆斯（Adrian Elms）的馬樹德在2003年坐牢期間走向激進」，而這是某些媒體的報導。

巴蘇表示，馬樹德在2005年改用現在的姓名，他先後在2000年和2003年因持刀攻擊與擁有刀械，而坐過2次牢。1060328

(中央社)