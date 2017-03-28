被爆與俄有關 川普女婿自願作證
美國川普政府揮不去和俄羅斯到底有無私下暗通款曲的疑雲，正在調查川普競選團隊與俄國官員關係的參議院情報委員會，將約談川普的女婿庫許納（Jared Kushner）清查川普僚屬與俄羅斯官員間有何關係。不過白宮強調，庫許納是自願去情報委員會作證。
據了解，庫許納於去年12月曾與俄駐美大使基斯利亞克在紐約川普大樓會面，當時前總統歐巴馬正指控俄羅斯駭客干預美國總統大選，宣布驅逐俄羅斯35名外交人員，但這次會面強調前國安顧問弗林（Michael Flynn）也在場。
但在俄大使的要求下，庫許納後來會晤了俄羅斯國營「發展及外經貿銀行」（Vnesheconombank）行長戈柯夫（Sergey Gorkov），該行在美國對俄國的制裁名單內，而這次會面之前從未被媒體報導過。後來白宮證實有這次會面，表示沒有討論重要的事，也沒有談出什麼結果。
白宮表示庫許納是川普團隊與外國政府和官員接觸的主要窗口，為了釐清真相，他自願去作證，但這件事還未獲得證實。
(中時電子報)
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