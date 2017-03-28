今多雲到晴早晚仍涼 周五轉濕冷！周六北部13度
今清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，西半部日夜溫差較大，今晨新竹僅有13度；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，預測各地白天溫度，北部13-26度、中部15-28度、南部18-28度。降雨方面，僅東部及東南地區有零星短暫雨。
鋒面遠離後，各地雨勢明顯緩和，再加上東北風將減弱及轉向，取而代之的是較溫暖的偏東風，因此未來幾天的氣溫也會逐漸回升，不過仍要留意早晚偏涼，記得多添件外套。
不過好天氣只到周四，周五起，大陸冷氣團將伴隨鋒面再度來襲，屆時會有對流性降雨、使得氣溫大幅下降，周六北部恐下探13度，而到了周日(4/2)，天氣會轉為乾冷、晴朗，氣溫也會稍微回升，只是早晚氣溫仍低，要一直到週一(4/3)冷空氣減弱，氣溫才會再回升，恢復穩定。
至於在今天空氣品質部分，今日金門及中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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