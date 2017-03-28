無懼脫歐 卡達將砸近2千億投資英王國

英國首相梅伊（圖左）在唐寧街官邸，接見到訪的卡達首相納賽爾·本·哈利法·阿勒薩尼（圖右）。（圖/美聯社）

波斯灣（Persian Gulf）富裕國、英國前殖民地之一的卡達（Qatar），無懼脫歐可能帶來的衝擊，在首相梅伊（Theresa May ）正式啟動談判前2天，宣布將砸下約50億英鎊（約1,910億台幣）的投資，除了目前多筆的倫敦知名地產大廈、哈洛德百貨公司（Harrods department store）和金絲雀碼頭（Canary Wharf financial district）金融區之外，掌管擁有3,350億美元（約12.8兆台幣）資金的卡達投資局（Qatar Investment Authority）主席阿卜杜拉·本·卡塞姆·阿勒薩尼（Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani）表示，未來也將鎖定英國的基礎建設、醫療保險與科技業進行投資。

據路透社（Reuters）報導，就在英國官方即將啟動脫歐談判前2天，前帝國殖民地之一的卡達，一反外界預期心理，由王室成員、現任首相宣納賽爾·本·哈利法·阿勒薩尼（Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani）宣布，將投入約50億英鎊（約1,910億台幣）的資金投資英國，表達對聯合王國（UK）與首相梅伊的支持之意。此外，手握3,350億美元（約12.8兆台幣）、全球知名的主權基金之一：卡達投資局主席阿卜杜拉·本·卡塞姆·阿勒薩尼更表示，脫歐後的英國將是卡達的獵場，他們將鎖定基礎建設、醫療保險和科技產業，進一步地加碼投資。

卡達投資局主席阿卜杜拉·本·卡塞姆·阿勒薩尼。（圖/YouTube影片截圖）

卡達此舉，不僅有其國際政治考量，事實上更是經濟的戰略布局。據官方資料統計，卡達目前在英國的投資金額至少有400億英鎊（約1.52兆台幣），包含全球第二高的倫敦摩天大樓「碎片大廈」（The Shard）、老字號的哈洛德百貨公司、1889年開業的薩伏伊飯店（The Savoy hotel）和金絲雀碼頭金融區的持股等，都讓卡達無法輕易放棄對這個全球第五大經濟體的投資。外界與金融分析師們認為，提供英國9成天然氣的卡達，將可能是脫歐後的英國，最重要也是最關鍵的一條「生命命脈」之一。

對於脫歐後的不穩定局面，卡達能源部長穆罕默德•本•薩利赫•薩達（Mohammed bin Saleh al-Sada）表示，「卡達會持續成為英國最有力的助手，同時，我們更支持並希望看見，未來海灣六國與英國的自由貿易協定簽訂，聯手沙烏地阿拉伯、科威特（Kuwait）、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）等四大主權基金，對英國加碼投資。」

(中時電子報)