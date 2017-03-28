MLB》大聯盟生涯108轟 隆尼被釋出

隆尼成名於道奇，2008年起連3季，都掃回近90分打點。(美聯社資料照)

包括ESPN.com等多家美國媒體今報導，遊騎兵隊釋出隆尼(James Loney)。32歲的隆尼，本季和遊騎兵簽小聯盟合約，大聯盟熱身賽，46打數只敲出8支安打，其中包括1發全壘打，打擊率是慘澹的1成74。

隆尼是道奇隊2002年首輪新秀，2008年到2010年，每季都繳出近90分打點。隆尼在大聯盟10年，生涯打擊率2成84、108轟、669打點。2013年在光芒隊，還能繳出13轟、75打點，打擊率2成99。不過，隆尼去年效力大都會，打擊明顯下滑，出賽100場，敲91安，打擊率2成65，9發全壘打、34分打點。

(中時電子報)