川普稅改抵銷健保受挫 美股漲跌互見

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投資人樂見美國總統川普在健保政策鎩羽後將注意力轉向稅務改革，美股今天擺脫早盤疲軟走勢，收盤再度呈現漲跌互見。

道瓊工業指數下挫45.74點或0.22%，以20550.98點作收。

標準普爾指數小跌2.39點或0.10%，收在2341.59點。

科技股那斯達克指數漲升11.64點或0.20%，收5840.38點。1060328

(中央社)