白天溫暖舒適 注意日夜溫差

我要評比

中央氣象局預報，今天各地大多為晴到多雲，溫暖舒適，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；西半部日夜溫差較大。

今天仍為穩定的天氣型態，白天冷氣團持續減弱，環境風場轉為偏東風到東南風，預計白天溫度還會再回升一些，北部、東半部約攝氏25、26度，中南部可達27、28度左右，甚至會有點熱。

不過，清晨輻射冷卻影響，氣溫仍低，中部以北及宜蘭、花蓮最低溫約14到16度，南部及台東約17、18度左右，尤其西半部地區日夜溫差會比較大。

空氣品質資訊，金門及中南部地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060328

(中央社)