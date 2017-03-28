減產動向不明 國際油價恢復跌勢

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由於投資人仍不確定，產油國是否會將石油輸出國家組織（OPEC）發起的減產行動延長到6月底之後，以減少全球供油過剩，國際油價今天恢復跌勢。

由於接二連三報導顯示，美國儲油成長超出預期，引發投機賣壓，使油價自3月中以來持續下跌。

紐約西德州中級原油下挫33美分或0.7%，來到每桶47.63美元。

倫敦北海布倫特原油下跌17美分，來到50.63美元。1060328

(中央社)