英恐攻 警方無證據指嫌犯與IS有關

我要評比

警方也在案發後將嫌犯擊斃，隨後也曝光兇嫌身分，為52歲英國人馬樹德（Khalid Masood）(圖片取自美聯社)

英國國會大廈22日上午發生恐怖攻擊，造成5人死亡，警方也在案發後將嫌犯擊斃，隨後曝光兇嫌身分，為52歲英國人馬樹德（Khalid Masood）,不過當局已證實嫌犯馬蘇德（Khalid Masood）為孤狼式犯案，並非恐怖組織策動。

英國反恐官員表示，倫敦國會大樓外上周發生恐襲，導致5死數十人受傷，目前找無證據顯示馬蘇德與激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）或「基地」（Al-Qaeda）甚至是其他恐怖組織有關連。

只能肯定馬蘇德對發動聖戰有興趣，但無證據顯示他曾與其他人談論襲擊計劃，又指馬蘇德駕駛汽車及用刀施襲，是仿效其他人，運用低端及低成本方式抄襲其他恐攻手法。

不過IS已宣稱，馬蘇德是他們旗下士兵犯案，並在YouTube上公開慶祝短片，邀請其他人加入組織成為恐怖分子。

(中時電子報)