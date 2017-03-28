MLB》韓炮開竅 巨人黃載均夯5轟

黃載均過往豪邁的甩棒，為了到大聯盟決定改掉。(本報資料照)

道奇韓國籍投手柳賢振，今熱身賽面對白襪，先發5局，被敲5安，包括2發全壘打，丟3分，表現尚可，自責分小增到2.54。另外，巨人韓籍三壘手黃載均，今替補打7棒，敲出2分彈、第5轟，全場3支2，灌進4打點，打擊率升至3成49。

(中時電子報)