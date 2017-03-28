總價8千億 洛馬望取得新「超級種馬」訂單

美國新一代的海陸重型吊掛直升機CH-53K「超級種馬」直升機。（圖/塞考斯基官網）

據彭博社（Bloomberg）報導，全球最大國防製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp），將有望搶下美國五角大廈（The Pentagon）24架最新型CH-53K「超級種馬」直升機（Sikorsky CH-53K King Stallion）的訂單，訂單總價值上看290億美元（約8,802億台幣）。根據美國國防部的聲明，這款無論在載重或性能都全面升級的新型「超級種馬」，未來不僅將成為海軍陸戰隊的主力運輸直升機，先前讓人震驚的研發造價費用也可望大幅降低；而整個機隊不僅有24架，最終編制約為200架，明年度將能優先交付4架。

由洛克希德馬丁旗下、塞考斯基飛機公司（Sikorsky）研發製造，最新一代的CH-53K「超級種馬」直升機，是根據現役的CH-53E超級種馬（Sikorsky CH-53E Super Stallion）進行改良。新款的直升機，不僅機艙更為寬廣外，最大載重量比先前更高，達到15,900公斤；每小時飛行速度也將加快37公里，並改善周邊零組件的效能，讓新「超級種馬」能延遲服役年限。若不運送物資，則最大載客量能有55名士兵，外加5名機組人員。

現役美軍陸戰隊主力、舊型的「超級種馬」直升機。（圖/美國國防部）

Sikorsky CH-53K King Stallion Lifts First External Load

這款新型的CH-53K「超級種馬」直升機，與洛克希德馬丁另一款高知名度的F-35戰機（F-35 Lightning II）一樣，因在研發與製造經費不斷攀新高，屢屢遭外界和國會質疑。像CH-53K「超級種馬」直升機目前含後勤維修的報價為8.92億美元（270.7億台幣），但相關費用會在4年後，一路飆漲至19億美元（約576.7億台幣）的高價。對於外界的質疑與不解，洛馬官方表示，新款直升機無論在載重或性能方面，都遠比上一代優異，我們更有信心，能打破過去數十年來由波音（Boeing）的CH-47 契努克直升機（Boeing CH-47 Chinook）獨霸市場的局面。

(中時電子報)