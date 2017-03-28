3月28日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●台幣狂升 創2年半新高

升、升、升！國際美元走弱，非美貨幣全面走揚，新台幣「升值特快車」不只煞不住，還加速猛衝，昨日創下2個月來單日最大升幅，終場強升2.38角，連闖30.4及30.3元兩關，收在30.25元對1美元，是2年半來最高價，3字頭的保衛戰恐難避免，即將開打。

●勞動部玩假的 兼任師不納勞基法

勞動部之前預告大專校院未具本職兼任教師將適用《勞基法》，引發不少後遺症。教育部長潘文忠昨表示，將在1個月內修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師權益，預計8月1日開始施行；至於未具本職兼任教師，教育部認為暫不應納入《勞基法》。

●染輪狀病毒 1歲童插管救治

冬天原是輪狀病毒好發的流行季節，目前在忽冷忽熱的天氣中，輪狀病毒聯手諾羅病毒到處肆虐，衛福部疾管署公布初步統計，近4周出現15起群聚感染，病例數字算是較多的情況，提醒民眾勤洗手、也可自費接種病苗，降低感染機率。

重點要聞

●火車撞死6小牛 完蛋了 台鐵將求償 飼主哭沒錢賠

罕見，火車一次撞死6頭牛！台鐵一列從台東開往花蓮區間車，昨靠近台東鹿野車站南方時，突撞上在鐵軌排一列漫步的6頭小牛，小牛當場被撞死，幸車上12名乘客無恙，但也影響其他列車至少430名旅客；飼主得知6頭牛掙脫繩索，跑到2公里外鐵軌遭撞死，不僅飼養本錢付諸流水，還吃上公共危險罪，並且賠償火車損失，他含淚說：「這下完蛋了！」

●30.25 台幣兌美元暴升2.38角

川普健保案受挫，投資人對美國經濟新政能否落實信心動搖，美元走弱，讓台幣兌美元昨演出暴升行情，以央行昨匯率計算，單日勁揚2.38角，以30.25元兌1美元作收，創2年半新高，台幣在全球貨幣強勢演出，網友戲稱為「地表最強貨幣」。《蘋果》估算，以一家四口去加州環球影城為例，門票和去年年底相比，現省848元。

●弟弒母判無期 姊求情盼修法饒死刑

法務部上周公布《刑法》修正草案，擬將殺害直系血親尊親屬罪的法定刑，從過去死刑或無期徒刑，改為死刑、無期徒刑或十年以上徒刑。對此，經歷弟弟殺死母親的女子陳燕玲昨表示，她支持這項修法，因為弒親案的發生，通常有多方面的原因，她希望能給像弟弟這樣的人一個機會。

重點要聞

●葉俊榮警告婦聯會：我們玩真的

婦聯會財產問題昨天再度成為內政委員會質詢焦點。民進黨立委賴瑞隆問內政部追查婦聯會勞軍捐流向進度，內政部長葉俊榮表示，廿四日已再度發文要婦聯會提供資料，對於先前曾警告不排除解散婦聯會，葉昨重申，「我們玩真的，婦聯會不要錯估形勢」。

●鍋貼役學管理？綠委批「走火入魔」

役政署公布「產業訓儲替代役」用人單位核配員額，鍋貼業者、超商、餐廳、宅急便都有員額，遭外界譏為「鍋貼役」，藍綠立委齊聲批，擔心役男當「廉價勞工」。內政部長葉俊榮昨天表示，役男不是去煎鍋貼，服務業需要中階管理階層，透過替代役政策，役男將來能成為重要管理幹部，目的是培養人才。

●未具本職兼任教師 暫不納勞基法

未具本職兼任教師原定下學年起適用勞基法，但大學為節省成本，頻傳將解聘兼任教師，反致未具本職的兼任教師恐丟飯碗。教育部長潘文忠昨宣布政策「喊卡」，暫不納入勞基法，改先修正相關聘任辦法，將未具本職兼任教師請假、退休等保障納入，八月實施。

重點要聞

●再不交代勞軍捐… 內政部長下通牒 解散婦聯會來真的

婦聯會長期迴避九百六十九億元勞軍捐款項流向，內政部三月廿二日再度發文要求婦聯會交代清楚。內政部長葉俊榮昨在立院答詢時直接下通牒，正告婦聯會不要錯估情勢，若再不理會、不配合，機制隨時都會啟動，「不排除解散婦聯會」。

●百億軍保準備金 軍方擬委外操作

軍人保險制度將有重大變革！軍方過去一向對軍保準備金採取保守作風，準備金向來都只定存在金融機構收取利息，軍方已決定改採積極操作方式，計畫將百億規模的軍保準備金，委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，獲取較定存更高的利潤，讓軍保體質變得豐潤。

●基隆工程僱非法外勞 鋼模塌2死1傷

曾發生弊案的基隆月眉路道路拓寬工程，昨天又傳重大工安意外！

(中時電子報)