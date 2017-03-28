強化軍備 俄中央軍區3100件現代化武器上陣

S-400防空導彈系統。 (圖取自/NOSINT)

北大西洋公約組織(NATO)軍事佈署逼近俄羅斯邊境，俄方加強軍事改革計劃因應。俄羅斯國防部長紹伊古27日表示，俄中央軍區過去3年換裝3100件現代化武器裝備，作戰能力大幅提高。

據今日俄羅斯通訊社報導，紹伊古在軍事工作會議上表示，新裝備的3100件現代化武器裝備使中央軍區7個兵團、2支部隊和33個分隊完成整體換裝，中央軍區作戰能力因此大幅提高。

中央軍區今年還將換裝1200件現代化武器裝備。防空部隊將繼續換裝S-400防空導彈系統，使中央軍區的防禦範圍增加2.5倍，並進一步增強對重要設施的安全保障。此外，中央軍區還將組建重型炮兵營，繼續徵召合同兵，提高導彈和炮兵部隊的作戰能力。

俄羅斯武裝力量設有4大軍區，分別是東部軍區、南部軍區、西部軍區和中央軍區。中央軍區總部設在葉卡捷琳堡，葉卡捷琳堡位於烏拉山脈東麓，是俄羅斯烏拉聯邦區中心城市、斯維爾德洛夫斯克州首府，在俄羅斯各大城市中僅次於莫斯科、聖彼得堡和新西伯利亞。葉卡捷琳堡歷來都是俄羅斯重要的交通樞紐、工業基地和科教中心。

(中時電子報)