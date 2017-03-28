強化軍備 俄中央軍區3100件現代化武器上陣
北大西洋公約組織(NATO)軍事佈署逼近俄羅斯邊境，俄方加強軍事改革計劃因應。俄羅斯國防部長紹伊古27日表示，俄中央軍區過去3年換裝3100件現代化武器裝備，作戰能力大幅提高。
據今日俄羅斯通訊社報導，紹伊古在軍事工作會議上表示，新裝備的3100件現代化武器裝備使中央軍區7個兵團、2支部隊和33個分隊完成整體換裝，中央軍區作戰能力因此大幅提高。
中央軍區今年還將換裝1200件現代化武器裝備。防空部隊將繼續換裝S-400防空導彈系統，使中央軍區的防禦範圍增加2.5倍，並進一步增強對重要設施的安全保障。此外，中央軍區還將組建重型炮兵營，繼續徵召合同兵，提高導彈和炮兵部隊的作戰能力。
俄羅斯武裝力量設有4大軍區，分別是東部軍區、南部軍區、西部軍區和中央軍區。中央軍區總部設在葉卡捷琳堡，葉卡捷琳堡位於烏拉山脈東麓，是俄羅斯烏拉聯邦區中心城市、斯維爾德洛夫斯克州首府，在俄羅斯各大城市中僅次於莫斯科、聖彼得堡和新西伯利亞。葉卡捷琳堡歷來都是俄羅斯重要的交通樞紐、工業基地和科教中心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。