巴西爆黑心肉醜聞 肉類出口日均跌19%
巴西工業外貿服務部今天指出，17日爆發巴西黑心肉貪腐機制醜聞後，肉類出口額每天平均從6220萬美元減至5050萬美元，跌幅19%。
當局指出，聯邦警察揭發黑心肉貪腐機制前1周，巴西出口2.948億美元的肉類；上周出口2.527億美元，減少4200萬美元。
巴西聯警17日揭發農業部稽查專員涉嫌收受冷凍食品工廠賄絡，對衛生檢驗認證放水，以及在國內外銷售過期摻假肉類，引起嚴重食品安全問題。
自爆發黑心肉貪腐機制醜聞以來，許多巴西肉類購買國家宣布限制進口，致使日均出口額下跌。
如2016年巴西肉類最大購買國-中國大陸，原本取消進口，但已恢復購買。第2大購買地區香港繼續限制巴西肉類進口。
巴西農業部已吊銷21家受聯警調查的冷凍食品工廠出口認證，其中6家更被禁止營運。
工業外貿服務部指出，3月迄今肉類出口額每日平均達5900萬美元。雖然上週出口下跌，每日平均仍較2016年3月高出7.1%，但較2017年2月跌3.7%。
儘管受到黑心肉貪腐機制醜聞影響，3月第4周巴西仍記錄外貿順差16.02億美元， 出口44.53億美元，進口28.51億美元。2017年累計外貿順差127.36億美元。1060328
(中央社)
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