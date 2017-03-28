陸南沙人造島完工 戰機飛彈可隨時進駐

美國智庫機構「亞洲海事透明倡議」今天公布多張中方南沙人造島礁的衛星照指出，島上軍事工事已全部完工，北京可隨時部署戰機與飛彈等裝備。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）公布多張3月初至月中的衛星照片顯示，中方南沙人造島中的「3大」，渚碧礁（Subi Reef）、美濟礁（Mischief Reef）與永暑礁（Fiery Cross Reef）上的軍事工事已全面完工，戰機可隨時進駐。

AMTI分析經兩年拍攝，中方在南沙填海造島與構築建物的照片指出，一如前美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）的預期，中方人造島將於2016年底至2017年初全面完工。最新照片顯示，包括碼頭、機場、雷達與防禦性裝備都已完工，戰機和移動式飛彈發射器等可隨時進駐。

3月9日的永暑礁、3月11日的美濟礁與3月14日的渚碧礁衛星照可以看出，雷達與聲納陣列、停機棚、移動式飛彈掩護裝置和近迫武器系統等已全面完工，可隨時啟用。

AMTI指出，北京在南沙的3大島礁，加上西沙群島的永興島（Woody Island）基地，可讓軍機在南海全區運作，偵測與防禦雷達設施也可涵蓋整個區域。

此外，中方已在永興島部署紅旗9號地對空飛彈達1年，期間也曾出現反艦飛彈，南沙3大人工島上也已完成開闔式掩護工事，供移動式飛彈發射器使用。1060328

(中央社)