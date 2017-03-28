男神宣告死會？ 潘瑋柏甜曬「女友視角」照

潘瑋柏曬出「女友視角」照，一度讓粉絲驚呼死會了。(圖/潘瑋柏IG)

潘瑋柏出道近15年，僅跟楊丞琳、張榕容和同門師妹江語晨傳出緋聞，不過都被雙方否認，也讓人好奇真命天女究竟在哪?不過昨天潘瑋柏主動在IG發布「女友視角」照，被粉絲解讀為要公開戀情了，但謎底揭曉後則讓人笑到噴飯。

潘瑋柏公開謎底後，才讓粉絲驚覺被擺了一道。(圖/潘瑋柏IG)

潘瑋柏在IG曬出背影牽手照，並附文寫道：「我想不用重新介紹，請不用太多指教」，也讓粉絲崩潰吶喊：「男神居然死會了」，紛紛要求公開新歡真面貌，隨後潘瑋柏也如粉絲所願大方公布，這時才知原來這是擔任攝影師的男性友人的手，也讓潘瑋柏寫道「真不知道那些人怎麼拍這種照的，我手都快斷了」，也讓粉絲驚覺居然被騙了，紛紛留言「三秒鐘就可讓大家尖叫，偶像又調皮了」、「不管男生女生只要有愛就好了」。

(中時電子報)