價值1.3億台幣 世界最大金幣被偷
德國柏林博德博物館（Bode Museum）昨(27)日發生重大盜竊案，重達100公斤的世界最大金幣被偷，該金幣鑄造時面值為100萬美元，但依目前金價估算已升值為450萬美元（台幣約1億3613萬元）。
據外電報導，這枚失竊的金幣是加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）2007年發行的「大楓葉」（BigMaple Leaf）紀念金幣。直徑53公分、厚3公分的金幣，鑄有英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的頭像。
(中時電子報)
關鍵字：柏林博德博物館
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