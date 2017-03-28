彰化大村民宅火警 3人受傷其中1命危
彰化縣大村鄉中興街1棟4層樓住宅，今天凌晨2點多突然發生火警，火舌從3、4樓竄出，當時在屋內的1對67、8歲的的林姓老夫婦自行逃出，另外1名41歲男子則是一度受困，隨後被趕到的消防隊員救出，3人分別受輕重傷，都送往員林基督教醫院救治，起火原因正在調查。
彰化消防局大村消防分隊指出，凌晨2時45分受理大村鄉中興街住宅火警報案後，立即出動各式消防車輛11輛、救護車5輛，消防人員35人前往搶救，火勢在3時17分控制、3時27分熄滅、4時50分殘火處理完畢。
「裡面還有人！」消防人員趕到現場時，林姓老夫婦已經逃出屋外，但表示屋內還有41歲的兒子受困，消防人員衝入火場，在3樓將男子救出。
3人送醫檢查，41歲林男全身有70%燒燙傷，傷勢嚴重有生命危險，老夫婦則是輕微嗆傷及灼傷，無大礙。
(中時)
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