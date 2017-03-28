小古巴古丁亂來 當眾掀女星裙被罵翻

小古巴古丁在節目上掀裙，引發網友砲轟。（圖／翻攝Eonline）

曾演出《怒海潛將》廣受好評的男星小古巴古丁，近年來的知名作品不多，可他近日和凱西貝茲以及女星Sarah Paulson宣傳劇集《美國恐怖故事》上節目，怎知竟掀Sarah Paulson的裙子開玩笑，這樣的舉動讓他被罵翻，直呼不尊重女性。

在宣傳劇集時，當處持人介紹凱西貝茲出場當下，Sarah Paulson開心的手舞足蹈，還一度跨過自己的裙底拍手搞笑。只是這個動作讓坐在後方的小古巴古丁臨機一動，他竟偷偷走上前，將Sarah Paulson的裙子當眾掀起，第一時間Sarah Paulson還沒發現，導致她大腿根部都被看光，隨後發現有異才趕緊伸手遮擋，但好在沒有走光。

只是小古巴古丁如此舉動被痛罵，直呼一點都不尊重女性，不過Sarah Paulson心情卻不受影響，在節目上兩人互動還是頻繁，她更開心和觀眾合影。

(中時電子報)