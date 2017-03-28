小古巴古丁亂來 當眾掀女星裙被罵翻
曾演出《怒海潛將》廣受好評的男星小古巴古丁，近年來的知名作品不多，可他近日和凱西貝茲以及女星Sarah Paulson宣傳劇集《美國恐怖故事》上節目，怎知竟掀Sarah Paulson的裙子開玩笑，這樣的舉動讓他被罵翻，直呼不尊重女性。
在宣傳劇集時，當處持人介紹凱西貝茲出場當下，Sarah Paulson開心的手舞足蹈，還一度跨過自己的裙底拍手搞笑。只是這個動作讓坐在後方的小古巴古丁臨機一動，他竟偷偷走上前，將Sarah Paulson的裙子當眾掀起，第一時間Sarah Paulson還沒發現，導致她大腿根部都被看光，隨後發現有異才趕緊伸手遮擋，但好在沒有走光。
只是小古巴古丁如此舉動被痛罵，直呼一點都不尊重女性，不過Sarah Paulson心情卻不受影響，在節目上兩人互動還是頻繁，她更開心和觀眾合影。
(中時電子報)
關鍵字：小古巴古丁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。