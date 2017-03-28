林書豪教得好 隊友會用中文說贏球

林書豪效力的布魯克林籃網隊昨天客場揚威，擊敗亞特蘭大老鷹隊，賽後他教隊友說中文「贏球」，雖然笑果十足，隊友認真現學現賣，林書豪化身林老師真是有模有樣。

籃網客場以107比92的差距射鷹，林書豪的好心情寫在臉上，在專機客艙裡自拍約19秒、教隊友說中文「贏球」的短片。

這段貼在他個人IG頁面的短片，片中林書豪面帶微笑說，「我們現在在飛機上，我們今天贏球了」，隨即把鏡頭對準雷維特（Caris LeVert）。

這位籃網的後衛經林書豪指導，清楚準確重複「豪小子贏球」的中文發音，之後挑戰難度更高的「我們贏球了」，雷維特猶如鸚鵡的回應，再次精準且完整完成他的中文初體驗。

林書豪則非常滿意自己指導的成果，笑容比贏球的喜悅更燦爛。

籃網客場射鷹奪勝的比賽，林書豪上場28分鐘，奪19分、8助攻、4籃板，最後率領球隊以15分差，獲得全隊最近4戰的第3勝。1060328

(中央社)