加拿大男子以退休金買下監獄覓新生
退休金可以用來買什麼？加拿大多倫多一名50歲的男子，決定拿自己的退休金買下一座有200多年歷史的舊監獄，展開人生第二春。
這棟舊監獄位在加拿大東海岸新布朗斯威克省的道徹斯特（Dorchester, New Brunswick），建於1800年，於20年前停用。監獄裡有15間牢房、2樓是健身房，還有一座有倒鉤鐵絲圍繞的院子。監獄內曾經執行過死刑。
2年前，原主開價15萬9000元加幣（約合新台幣359萬元），一直乏人問津。加拿大廣播公司（CBC）還特別報導了這件事。現在，舊監獄終於有人願意出手承接了；交屋日就訂在6月1日。
買下監獄的多倫多男子史提爾（Bill Steele）剛退休不久，他說，在多倫多市府轉運站工作了29年，他已經受夠了，決定改換生活步調。加上不久前，史提爾25歲的兒子不幸心臟病發過世，他拿退休金買房、搬到東海岸，也算是一個新開始。
史提爾說，買下監獄之後，一些以前曾被關在監獄裡的人和他聯絡，說想「重遊舊地」，可能是想和過去好好揮別。他覺得自己理當同情這樣的要求。
至於他打算如何使用這棟舊監獄？史提爾說，他考慮開一家商店或是經營旅館；有不少親朋好友已向他表示，一定會來拜訪他。此外，他覺得這棟監獄背後有很多故事，說不定也有可能把這兒改成一座奇人異事博物館。
史提爾其實並不是這棟監獄的第一位平民屋主，16年前這棟監獄最早是被當地人帕特里奇（Andy Partridge）買下，藉此投資置產。16年前，根本沒有人和帕特里奇競標，他把幾間牢房當成儲藏室出租、2樓健身房採會員制使用。他自己也曾住在裡面4年。
回首過去，帕特里奇說，要是時光倒流，他仍然會買下這棟監獄，做同樣的事。而現在他將舊監獄脫手，是為了開始新的退休生活。1060328
(中央社)
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