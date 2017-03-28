復刻三星菜單 STAY牛排好吃到骨子裡

用牛骨髓作醬時，必須先將牛骨髓從牛骨中挖出。（圖／姚舜攝）

牛骨髓烤過後逼出香氣，再與馬鈴薯一同拌炒，然後再加入黃芥末辣根醬汁與綜合香料，賦予更豐富味道。（圖／姚舜攝

烹製好的〈馬鈴薯牛骨髓〉，用來搭配炙烤的美國頂級肋眼牛排，風味更香、更濃，且更「牛」。（圖／姚舜攝）

搭配牛排的沙拉，除用攝氏零下25度「冰封」增加脆度，並加了牛肉與炸過的牛筋，然後以黑松露油拌勻，風味與口感非常獨特。（圖／姚舜攝）

〈皇家鮮蔬佐火腿麵餃〉是以厚培根取代麵皮作成Ravioli麵餃，並用伊比利腿萃取的醬汁與蔬菜高湯提味。（圖／姚舜攝）

〈皇家鮮蔬火腿麵餃〉的配菜是舖在黑色石頭上的鮮蔬粉末，石頭並用高湯煮熱。（圖／姚舜攝）

享用火腿麵餃時，可以先吮熱石品味蔬菜粉末、再喝湯，可感受米其林星廚不厭繁浩工序作出的絕妙美味。（圖／姚舜攝）

〈法式嫩炒鮮干貝佐法式吐司 ＆ 魚子醬〉是將干貝切丁後，加入濃醬嫩炒如泥狀，再搭配法式士司和魚子醬豐富口感並增加鹹鮮味。（圖／姚舜攝）

〈西芹精萃佐新鮮黑露〉的底層是西芹蒸蛋，表層是用雞湯烹煮的紅甜椒湯，上桌前現刨黑松露提味。（圖／姚舜攝）

／雅尼克設計的〈舒芙蕾〉，加了檸檬、葡萄柚和柑橘的味道，吃食時再與橘子晶凍、茂谷柑果肉和蘆薈丁，風味絕佳。（圖／姚舜攝）

除了鹽巴、胡椒與蘑菇醬外，高檔肋眼牛排還能用什麼其它醬汁或醬料賦味。法國米其林三星餐廳名廚雅尼克．亞蘭諾（Yannick Alleno)烹製的〈炙烤美國肋眼牛排〉，烹調工序和提味醬料，與國人熟知的美式高檔牛排推然不同，非常值得一試。而他用牛骨髓和馬鈴薯調製的牛排醬，更充份體現了米其林三星主廚不厭其繁的精緻作功，堪稱是「美味到骨子裡」的華麗美餚。

繼〈Ledoyen〉之後，雅尼克．亞蘭諾在法國滑雪勝地Courchevel、LVMH集團旗下白馬山莊（Cheval Blanc)主持的〈Le 1947〉餐廳，也在今年摘下米其林三星，並是今年法國境內唯一晉升三星的餐廳，雅尼克．亞蘭諾也一舉躍升為「六星主廚」。

為分享喜悅，雅尼克在台北主持的〈STAY〉法式餐廳，自即日起至4月14日推出〈米其林三星藝饗〉套餐，標榜完美復刻〈Le 1947〉與〈Ledoyen〉兩家三星餐廳菜式，其中的主菜就是用牛骨髓馬鈴薯醬賦味的牛排，「牛排控」可以比較傳統美式牛排與法國三星名廚演繹的法式牛排有何差異。

〈炙烤頂級美國肋眼牛排佐馬鈴薯牛骨髓&馬鈴薯脆片〉這道主菜本就是〈 Le 1947〉招牌 經典菜色之一，包括牛肉、醬料與搭配的沙拉，都各以不同方式烹調料理。

在處理牛肉時，主廚先將牛肋眼以油脂、小茴香及胡椒包覆醃漬調味，俟正式烘烤前再將外層所覆蓋的醃料去除，讓牛肉保有淡淡的茴香氣息。

佐菜的馬鈴薯外層裹以麵粉、蛋白、醋及黑檸檬粉製成的麵衣，並以180度烤1小時。自牛馬骨中挖出的牛骨髓也以180度烤15分鐘，將油潤的香氣逼出後，與馬鈴薯一同拌勻，再加入黃芥末辣根醬汁、綜合香料粉和馬鈴薯脆片作成搭配牛排的醬料。經過牛骨髓的「加持」，此醬帶有濃厚香氣，且有微微甜酸味，與牛排非常速配。

與牛排一起出菜的沙拉，主廚將各式生菜以攝氏零下25度急速冷凍冰藏，再加入牛肉與炸過的牛筋，並以黑松露油醋醬拌勻，成菜後口感冰脆，過去台灣不易嘗到這種「冰脆沙拉」。

〈三星藝饗〉菜單上的〈皇家鮮蔬佐火腿麵餃〉展現了雅尼克的創意。清甜的蔬菜基底湯是先將厚培根(French Lardon) 放入熱鍋中，再加入紅蘿蔔、蕪菁、大蔥、馬鈴薯、西芹、南瓜和防風草一同熬煮，攪拌的過程中加入百里香、大蒜及帕瑪森起士增加其風味。主廚以此為基底湯，加入蛋液蒸煮成滑嫩口感的鮮蔬蒸蛋舖在碗底。

湯內的麵餃（Ravioli）是用厚片培根（French Lardon）切片取代麵粉製成的火腿麵餃（Lardon Ravioli），再襯上乳豬與伊比利火腿萃取而成的醬汁提味，最後淋上鮮蔬高湯。享用麵餃與湯時，雅尼克並另外設計了蔬菜粉末搭配，舖在用高湯滾煮的黑色石頭上的蔬菜粉，是以綜合鮮蔬先烘再烤而磨成。享用時，先輕吮石頭上的鮮蔬粉末、再喝口湯，一道暖心溫熱的湯品，為凜洌的氣候注入一股暖流。

〈法式嫩炒鮮干貝佐法式吐司 & 魚子醬〉是雅尼克向好友 Ludovic (暱稱 Lulu) 致敬的一道菜。Lulu是一位環遊世界的旅行家，也是個美食家並常常與雅尼克分享美食經驗，雅尼克非常喜歡其中的〈法式嫩炒干貝〉，於是以此為基底再加入了法式吐司和 魚子醬，讓整體口感層次更為豐富。

〈西芹精萃佐新鮮黑松露〉是從經典法式醬汁〈阿爾布菲納〉擷取靈感設計的湯品，主廚精選紅甜椒製成的經典的法式紅甜椒醬汁，濃郁而清新。底層是以西芹菁萃加入蛋，以鹽、胡椒調味，並以85度蒸煮25分鐘，再搭上西芹丁與紅椒丁，上桌前刨上新鮮的黑松露。甜椒的清脆甜味與黑松露獨特的迷人香氣，共構迷人美味。

雅尼克喜歡將柑橘類的水果融入於甜點中，藝饗套餐中的甜點〈 柑橘舒芙蕾佐橘子晶凍 & 櫻桃白蘭地冰淇淋〉，主廚將葡萄柚、檸檬、柑橘混合製成舒芙蕾，並在舒芙蕾的中心放入了杏仁海綿蛋糕及橘子果醬，讓舒芙蕾更有層次。享用時可以佐以橘子晶凍、蘆薈丁、糖漬檸檬絲、茂谷柑果肉，橘皮科水果獨有的香氣，讓經典歐式甜點散發讓人愉悅的氣息，體現「米其林三星菜餚就是精緻繁浩」的不變定律。

(工商)