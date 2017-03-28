替代役成廉價勞工？李明賢：官員腦袋有問題
役政署開放替代役男可到服務業服役，像是四海遊龍、便利商店等皆可向政府申請產業訓儲替代役，此舉遭民眾無情砲轟。內政部長葉俊榮出面表示，是要成為重要管理幹部，不是到各點去煎鍋貼。國民黨文傳會副主委李明賢則質疑役政的單位，怎麼會變成人力仲介？痛批法令是死的，負責的官員腦袋更是大有問題。
內政部去年開辦「產業訓儲替代役」，除機械、電子、半導體、金屬等產業別外，增加服務業，如四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人、瓦城泰統股份有限公司15人、統一速達股份有限公司16人、大都會衛星車隊股份有限公司5人。
葉俊榮備詢時表示，役男不是到各點去煎鍋貼，是這些服務業需要中階管理階層，後面還有很多後台、管理業務，透過替代役政策，讓役男未來銜接後，也能成為重要管理幹部。
李明賢認為要培養管理人才，難道不用先到第一線歷練？葉俊榮所謂役男不到第一線煎鍋貼的說法，根本是邏輯錯亂。更重要的是，明明是搞役政的單位，怎麼會變成人力仲介？把內政部當成勞動部，這才是鍋貼役凸顯出的大問題。
李明賢痛批「法令是死的，負責的官員腦袋更是大有問題。」網友也質疑替代役的宗旨與使命是什麼？國軍保家衛國，替代役也要貢獻公益才是，去民營企業又是營利企業，這是要替代什麼啊？就算不做第一線工作，是又替代什麼呢？彌補缺工嗎？
另有網友「既然在鍋貼店怎會由國家付費，超瞎。」、「有這樣的政府連官員都……爬帶，照這樣餐飲店就能夠解決一例一休的問題嗎？而且把替代役當人力用，怎麼會那麼瞎啊？」、「替代役男是要在政府機關服務人民，不是用在私人公司拿稅金幫商人賺錢，世界第一笑話，頭殼是裝什麼東西阿！」
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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