政策亂象多 海基會前顧問：不少人說藍綠不行 讓紅的來

朱甌說，不少台灣人認為藍綠不行，乾脆讓「紅」的來。(中評社 倪鴻祥攝)

蔡政府執政以來，多項政策惹民怨，民調呈雪崩式滑落，且在不承認九二共識狀態下，兩岸僵局難解，觀光、旅遊業大受衝擊。政府政策、民意差很大，前海基會顧問朱甌指，不少台灣人對現狀失望，認為藍綠不行，乾脆讓「紅」的來。

談蔡政府政策主張，前海基會前顧問兼董事長特別助理朱甌向《中評社》說，蔡英文的「親美日抗中」策略變數大，美國一旦需中國協助，便不會而有力支持台灣；而新南向政策說穿了，就是想搞台灣經濟獨立、與大陸切割，「李登輝時期也有推過新南向，如果能成功早就成功了」！

朱甌分析，蔡英文切割兩岸關係的手段，遠高過李登輝、陳水扁，她在李扁時期看到直接衝撞的危險，故換個包裝方式處理。在維持兩岸和平議題上，蔡以不挑釁、不意外、善意不變回應，看似非常柔軟，真正目的是搞教育台獨、文化台獨、隱性台獨、去中國化，實現兩國論、一邊一國實質概念。

台灣兩岸關係惡化，推出的新政策既糟且亂，民意不斷流失。朱甌說，蔡英文別以為搞教育台獨、文化台獨、隱性台獨行得通，聽聞不少台灣人喊藍綠都不行，乾脆讓紅的來，隨著經濟亂象叢生，台灣抱持這樣想法的人，鐵定會愈來愈多。

(中時電子報)