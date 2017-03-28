大馬演說 柯文哲首度表態反對去蔣化

台北市長柯文哲出訪馬來西亞。（報系資料照 張立勳攝）

對於去蔣化議題，台北市長柯文哲過去僅表示「沒有意見」，只提到中正紀念堂圍牆可以拿掉。但昨天他對大馬學生演講，首度公開表示反對「去蔣化」，認為這無法解決台灣問題，容忍才是自由的基礎。

柯文哲出訪東南亞，昨與大馬留台學生餐會，以「都市有夢~台北的城市體驗」為題發表演說。據蘋果日報報導，柯表示，台灣400年來歷史，只要換一次政府就換一次文化，新政府全面否定前面的政府，「最慘的是那些老闆都互相仇視，對台灣人來說不是繳稅，是換了繳出靈魂的對象」。

柯直言自己在上屆台北市長選戰唯一動怒的地方就是「皇民說」，他反問台下大馬在台學生「難道我祖父出身就是日本人，這是他的錯嗎？」

柯文哲更表態，去蔣化沒有辦法解決台灣的問題，容忍是自由的基礎，就連馬來西亞也碰到華人跟馬來人共融的問題，但大家有不同過去，應該問自己要不要走向同樣的未來，「現在大家只看到彼此的不同，卻忽略我們有更多的相同」。

(中時電子報)