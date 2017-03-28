中部以北早晚溫差逾十度 洋蔥式穿衣

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中央氣象局預報，今天全台都是晴朗溫暖好天氣；不過，輻射冷卻作用，中部以北早晚溫差可達10度，建議民眾洋蔥式穿衣，方便穿脫。

氣象局觀測，清晨在輻射冷卻作用下，中部以北及宜蘭低溫普遍只有攝氏13至15度，仍有寒意，其他地方低溫為18至21度。

氣象局說，今天台灣風向轉偏東南風，加上陽光露臉，因此氣溫回升，北部及東半部約25、26度，中南部更可達27、28度，日夜溫差大，中部以北溫差幾乎都超過10度。1060328

(中央社)