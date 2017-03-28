竟想求大甲媽祖保佑 警查獲通緝犯

毒品通緝犯想求大甲媽祖保佑，卻被警方手到擒來！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局市政所，於日前接獲報案，稱於市政北七路與惠來路口有大量人車聚集，疑似有糾紛；何安所警員魏崑峰、盧昆鴻、謝文耀等3人到場盤查身分，突見1名男子形跡可疑，盤查發現是名毒品通緝犯，遂將該名男子帶回偵辦。

警方調查，23歲的林姓男子表示，他要參加大甲媽祖繞境進香活動，想去「鑽轎腳」，所以跟朋友約在市政北七路與惠來路口碰面，沒想到途中遭警方查獲，全案移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。

警方呼籲民眾，珍惜生命應拒絕毒品誘惑，切勿因朋友的慫恿，為享受一時的興奮快感，輕易接觸各類毒品，一旦染上毒癮自毀前程，造成終身的遺憾。

(中時)