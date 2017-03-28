蔡政府狀況外 國民黨：有幕後黑手主導國家？
民進黨重返執政至今問題不斷，觀察近來許多事件，可以看出當局似乎處在狀況外。國民黨就質疑，難道蔡英文政府、林全內閣是傀儡？或許還有幕後黑手在主導國家運作？
國民黨在昨天(27日)召開記者會，由該黨文傳會副主委唐德明主持，質問當局「現在究竟是誰在運作我們的國家？」
唐德明表示，日前當局研議年金改革時，行政院曾流出抹黑軍公教的文宣，但閣揆林全稱並不知情；食藥署宣布放寬多項農藥殘留標準，衛福部也全然不知；甚至調查局提出《保防法》、綠委提出《反滲透法》，同時還有所謂陸生共諜案爆發。這一切，當局似乎全然處於狀況之外！
唐德明質疑說，難道蔡政府、林內閣你們是傀儡嗎？還是國家由獨派在運作？
唐德明也另指出，獨派要求今年完成《公投法》修正，後年要發動台獨公投，蔡總統、林閣揆究竟要如何回應？應對此向全民清楚交待。
(中時電子報)
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