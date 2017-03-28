高市勞工大學開東南亞語言課
響應新南向政策，高雄市第26期勞工大學將特別開東南亞語言班，設越南語、泰語課程，讓勞工朋友在英、日、韓語學習外，有更多選擇，即日起至月底受理報名。
勞工局說，近年來台工作的東南亞勞工及新住民漸增，在台居留人數已逾65萬人，不管是財政金融、產業、衛生、文化、教育等方面，東南亞國家與台灣皆有密切關係，因此各界對東南亞語言人才的需求增加，為此勞工大學特別開設東南亞語言班，初期先開越南語、泰語課程，分為初階、進階共4班，讓勞工朋友在英、日、韓語學習之外有更多選擇。
高雄市勞工大學第26期共開設145門課程，含藝術創作、運動養生、語言學習等，自3月18日至3月31日受理報名，開課地點包括前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區勞工局澄清服務中心、鳳山地方文化館及R7南部時尚創新基地-R7我形我塑3D列印訓練教室。
高市勞工大學提供勞工朋友工作之餘進修機會，師資優良，學費較坊間補習班便宜，開課以來頗受勞工朋友歡迎。
另為培養勞工朋友具備創客時代的應用技術，勞工大學也致力開辦最新資訊科技課程，26期將開設「3D列印操作與繪圖創作技能培訓進階班」、「3D電腦立體繪圖班」、「Illustrat r Line貼圖原創角色創作班」、「電腦組裝維修入門」等課程，讓勞工朋友提升職場所需技能；文創藝能課程也新增「療癒手作飾品班」，增添學員生活樂趣。1060328
(中央社)
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