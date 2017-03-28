衛星照揭密 中國南沙3島戰機飛彈可隨時進駐
美國智庫機構「亞洲海事透明倡議」今天公布多張中國南沙群島中的人造島礁的衛星照指出，島上軍事工事已全部完工，可隨時部署戰機與飛彈等裝備。
據中央社報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）公布多張3月初至月中的衛星照片顯示，中國大陸南沙人造島中的「3大」，渚碧礁（Subi Reef）、美濟礁（Mischief Reef）與永暑礁（Fiery Cross Reef）上雷達與聲納陣列、停機棚、移動式飛彈掩護裝置和近迫武器系統等已全面完工，可隨時啟用。亦即戰機與飛彈等裝備可隨時進駐。
AMTI指出，北京在南沙的3大島礁，加上西沙群島的永興島（Woody Island）基地，可讓軍機在南海全區運作，偵測與防禦雷達設施也可涵蓋南海整個區域。
(中時電子報)
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