新甲子園怪物？他三刀流率隊逆轉晉8強

「三刀流」根尾昂27日率大阪桐蔭逆轉晉級8強。(截自日本雅虎體育)

甲子園人才濟濟，幾乎每年都會誕生「怪物」選手，而今年大阪桐蔭的「三刀流」高二生根尾昂，可能是繼承此稱號的最有力後補！他27日選拔高等學校野球大會(以下稱春甲)出戰靜岡，擔任先發游擊手，並在8上擊出安打，開啟3分逆轉攻勢，接著第8、第9局登板後援無失分，率大阪桐蔭11比8晉級8強。

國三時就飆出148公里速球、擁50公尺6秒快腿、右投左打的根尾，是能守內外野、投手、打擊也優秀的「三刀流」選手。他昨役著7號球衣、以5棒游擊手先發上陣，並在8上大阪桐蔭2分落後的情況下，首棒上陣敲安開啟攻勢，率隊攻得3分逆轉戰局。

打擊有建樹的根尾，8下接替投球時，記分板頻頻亮出超過140公里的球速，更讓觀眾們雀躍不已。儘管一上場就遭遇1出局一二壘有人危機，但根尾及時穩定飆K解圍；9下更投出三上三下，用2局無失分好投，漂亮的完成春甲初登板，守住勝果，助大阪桐蔭連續兩年晉級春甲8強。

雖然根尾對控球無法隨心所欲不甚滿意，但首度踏上甲子園投手丘，仍讓他興奮不已，直呼「甲子園的投手丘是很不可思議的地方！」根尾的豪打、充滿自信的投球，讓到場的阪神球探彷彿看見就讀大阪桐蔭時「強投豪打」、現任日本火腿主炮的中田翔；如今的他，儼然是新一代大阪桐蔭的「怪物級」投手。

(中時電子報)