新甲子園怪物？他三刀流率隊逆轉晉8強
甲子園人才濟濟，幾乎每年都會誕生「怪物」選手，而今年大阪桐蔭的「三刀流」高二生根尾昂，可能是繼承此稱號的最有力後補！他27日選拔高等學校野球大會(以下稱春甲)出戰靜岡，擔任先發游擊手，並在8上擊出安打，開啟3分逆轉攻勢，接著第8、第9局登板後援無失分，率大阪桐蔭11比8晉級8強。
國三時就飆出148公里速球、擁50公尺6秒快腿、右投左打的根尾，是能守內外野、投手、打擊也優秀的「三刀流」選手。他昨役著7號球衣、以5棒游擊手先發上陣，並在8上大阪桐蔭2分落後的情況下，首棒上陣敲安開啟攻勢，率隊攻得3分逆轉戰局。
打擊有建樹的根尾，8下接替投球時，記分板頻頻亮出超過140公里的球速，更讓觀眾們雀躍不已。儘管一上場就遭遇1出局一二壘有人危機，但根尾及時穩定飆K解圍；9下更投出三上三下，用2局無失分好投，漂亮的完成春甲初登板，守住勝果，助大阪桐蔭連續兩年晉級春甲8強。
雖然根尾對控球無法隨心所欲不甚滿意，但首度踏上甲子園投手丘，仍讓他興奮不已，直呼「甲子園的投手丘是很不可思議的地方！」根尾的豪打、充滿自信的投球，讓到場的阪神球探彷彿看見就讀大阪桐蔭時「強投豪打」、現任日本火腿主炮的中田翔；如今的他，儼然是新一代大阪桐蔭的「怪物級」投手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。